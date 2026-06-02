Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια των ΠΑΕ και ΚΑΕ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός ξανά στον «θρόνο» του! Η ομάδα πόλο γυναικών της ομάδας του Πειραιά έκανε “διάλειμμα” για μια χρονιά, αλλά επέστρεψε στην κορυφή, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Λαιμό της Βουλιαγμένης (7-9), στον τέταρτο τελικό της Waterpolo League, και με 3-1 νίκες τελείωσε τη σειρά, παίρνοντας τον τίτλο και τη ρεβάνς από το ΝΟΒ, για την περσινή απώλεια.

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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε έτσι τις εγχώριες υποχρεώσεις του κάνοντας το 3/3 (πρωτάθλημα, κύπελλο, σούπερ καπ) και μόνο μία ήττα όλη τη χρονιά. Για το σημερινό επίτευγμα της ομάδας πόλο γυναικών του συλλόγου (02.06.2026), οι ερυθρόλευκες ΠΑΕ και ΚΑΕ έδωσαν τα συγχαρητήριά τους, με αναρτήσεις στα social media.

Το ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 16ου Πρωταθλήματος στην ιστορία της”!

Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 16ου Πρωταθλήματος στην ιστορία της! / Congratulations to the @OlympiacosSFP Women’s Water Polo team for the 16th Championship title! pic.twitter.com/zW3FIIiWZl — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 2, 2026

Το ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Water Polo League! Μια ακόμη σπουδαία διάκριση που γεμίζει περηφάνια τον σύλλογό μας”.

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Water Polo League! Μια ακόμη σπουδαία διάκριση που γεμίζει περηφάνια τον σύλλογό μας.@OlympiacosSFP #OlympiacosBC pic.twitter.com/m2oTRQrFST — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 2, 2026

Πλέον, οι ερυθρόλευκες στρέφουν την προσοχή τους στο final-4 του Champions League, που θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα, από 10 έως 12 Ιουνίου.