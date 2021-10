Σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του ιδιοκτήτη των Σανς, Ρόμπερτ Σάρβερ, με την ομάδα από το Φοίνιξ να απαντάει μέσω ανακοίνωσης στον δημοσιογράφο του ESPN, που έφερε το θέμα στην επιφάνεια.

Στη… δύνη του κυκλώνα οι Φοίνιξ Σανς. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζόρνταν Σουλτζ, το ΝΒΑ ετοιμάζεται να κατηγορήσει τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρόμπερτ Σάρβερ για ρατσισμό, σεξισμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις κατ’ εξακολούθηση!

Το ΝΒΑ φέρεται να έχει αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξει αυτές τις κατηγορίες κι έτσι να απομακρύνει για πάντα τον Σάρβερ από το κορυφαίο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι το 2014 είχε τιμωρηθεί με δια βίου αποκλεισμό ο τότε ιδιοκτήτης τον Λος Άντζελες Κλίπερς, Ντόναλντ Στέρλινγκ, λόγω ρατσιστικών σχολίων, με την Λίγκα να τον εξαναγκάζει να πουλήσει την ομάδα στον Στιβ Μπάλμερ.

🚨 Breaking: The NBA is preparing for a massive story accusing #Suns owner Robert Sarver of racism, sexism and sexual harassment in a series of incidents, sources say. With enough evidence to support such claims, there’s a real chance the league would forcibly remove Sarver.