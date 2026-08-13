Συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη – Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όλα στον Ολυμπιακό

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή (14/8/2026) θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου αναμένεται να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον.

Ο Ολυμπιακός είχε χθες (12/8/2026) και σήμερα (13/8/2026) ρεπό μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και την Παρασκευή (14/8/2026) είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη και η συνάντηση του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το μέλλον του Ισπανού προπονητή στον ερυθρόλευκο πάγκο είναι αβέβαιο, ωστόσο όλα θα ξεκαθαριστούν μετά τη συζήτηση που θα έχουν αύριο οι δύο άνδρες.