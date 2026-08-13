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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τορίνο, Τζένοα και Σασουόλο ενδιαφέρονται για τον Καλάμπρια

Η Τορίνο δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Ιταλού μπακ
Καλάμπρια
Ο Καλάμπρια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Ντάβιντε Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία, με τον πολύπειρο μπακ του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στη λίστα των Τορίνο, Τζένοα και Σασουόλο.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, οι τρεις ιταλικές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος δεν αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω τραυματισμού.

Η Τορίνο, μάλιστα, δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του.

Ο Καλάμπρια έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Μίλαν, ενώ το 2025 αποχώρησε από τους ροσονέρι και ήρθε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μετρά 25 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ.

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