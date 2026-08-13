Η Ομόνοια ρώτησε τον Παναθηναϊκό για τον Τάσο Μπακασέτα

Την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα εξετάζει η Ομόνοια, με τους πρωταθλητές Κύπρου να έχουν κάνει ήδη μία διερευνητική επικοινωνία με την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Η Ομόνοια θέλει να ενισχυθεί στην μεσοεπιθετική της γραμμή κι ένας από τους στόχους της είναι ο Τάσος Μπακασέτας.

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Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας δεν υπολογίζεται από τον Γιάκομπ Νίστρουπ, γι’ αυτό και δεν ακολούθησε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Όπως αναφέρει το «meridiansports.com.cy», οι Κύπριοι επικοινώνησαν με τον Στέφανο Κοτσόλη, προκειμένου να ενημερωθούν για το μέρος του συμβολαίου που μπορεί να καλύψει το «τριφύλλι» ως αποζημίωση για να αποχωρήσει ο παίκτης.