Φωτιά στη λεωφόρο Πάρνηθος στο Μενίδι – Μήνυμα το 112

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα, στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής που κατάφερε να τη θέσει τελικά υπό έλεγχο, σε λιγότερο από μία ώρα.

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Στις 19.01 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για τη φωτιά, κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομαδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα,

ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.