Ολυμπιακός: Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Εμπάι Εντιάι

Το βράδυ της Κυριακής (16/8/2026, 21:10) θα φτάσει στην Ελλάδα ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την τρίτη του φετινή μεταγραφική κίνηση, καθώς με τους Μοντέρο και ΜακΚιντάιρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι.

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Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Βιλερμπάν, έρχεται στην Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (16/8, 21:10).

Την περασμένη σεζόν, σε 32 αγώνες της EuroLeague με γαλλική ομάδα, είχε 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.