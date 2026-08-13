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Αθλητικά

Η Μπεσίκτας πυροδότησε τη βόμβα Ντούσαν Βλάχοβιτς

Οι ηχηρές μεταγραφές στην Τουρκία δεν έχουν σταματημό το φετινό καλοκαίρι
REUTERS
REUTERS/Alberto Lingria
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Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφές της χρονιάς στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Γιουβέντους κι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίστηκε στη “Μεγάλη Κυρία”, σημειώνοντας 68 γκολ σε 168 συμμετοχές.

Οι τουρκικές ομάδες έχουν πάρει… φωτιά το φετινό καλοκαίρι, “σπρώχνοντας” απεριόριστο χρήμα στην αγορά για να φέρουν στη γειτονική χώρα πρωτοκλασάτα ονόματα.

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