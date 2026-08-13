Η Μπεσίκτας πυροδότησε τη βόμβα Ντούσαν Βλάχοβιτς

Η Μπεσίκτας ολοκλήρωσε μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφές της χρονιάς στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς.
Ο Σέρβος επιθετικός έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Γιουβέντους κι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
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Τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίστηκε στη “Μεγάλη Κυρία”, σημειώνοντας 68 γκολ σε 168 συμμετοχές.
Resmi Açıklama | Dusan Vlahovic— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2026
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Οι τουρκικές ομάδες έχουν πάρει… φωτιά το φετινό καλοκαίρι, “σπρώχνοντας” απεριόριστο χρήμα στην αγορά για να φέρουν στη γειτονική χώρα πρωτοκλασάτα ονόματα.