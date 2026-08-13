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Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κινείται δυνατά για τον Πουέρτα

Αναθερμάνθηκε το ερυθρόλευκο ενδιαφέρον για τον μέσο της εθνικής Κολομβίας
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/BOB FRID
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου η ομάδα να ενισχυθεί σημαντικά και να πετύχει τους στόχους της τη φετινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται τις επόμενες μέρες να κινηθεί πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να φέρει στον Πειραιά πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές.

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τους ερυθρόλευκους να φουλάρουν για την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού μέσου, ο οποίος ήταν παρών στο Μουντιάλ.

Ο Πουέρτα ανήκει στην ισπανική Ρασίνγκ Σανταντέρ και στο συμβόλαιό του μαζί της έχει ρήτρα ύψους περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, πετυχαίνοντας τρία γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

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Αθλητικά
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