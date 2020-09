Με τρίποντο του Άντονι Ντέιβις στην εκπνοή του αγώνα, οι Λέικερς επικράτησαν των Νάγκετς με 105-103 κι έκαναν το 2-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης.

Η ομάδα του Λος Άντζελες προηγήθηκε με 16 πόντους (70-54) στην τρίτη περίοδο, αλλά και με 8 πόντους (100-92) τρία λεπτά πριν το φινάλε, ωστόσο ο Νίκολα Γιόκιτς βάλθηκε να τρελάνει… κόσμο και με έντεκα σερί πόντους του, έκανε το ματς θρίλερ (102-103).

Οι Νάγκετς άγγιξαν τη νίκη, αλλά υπολόγιζαν χωρίς τον Άντονι Ντέιβις. Με 2,1 να απομένουν, ο σταρ των Λέικερς πήρε τη μπάλα στο τρίποντο, σούταρε μπροστά στα απλωμένα χέρια του Γιόκιτς κι ευστόχησε, για το τελικό 105-103.

