Ο Ντόνοβαν Μίτσελ εμφανιζόταν κοντά στους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά τελικά οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήταν αυτοί που τον απέκτησαν μέσω ανταλλαγής με τους Γιούτα Τζαζ, σε μία μετεγγραφή “βόμβα”.

Οι “Μορμόνοι” ετοιμάζονται για “χτίσιμο” από την αρχή τη νέα σεζόν και για το λόγο αυτό έδωσαν πρόσφατα και τον Ρούντι Γκομπέρ στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Σειρά πήρε έτσι και ο ηγέτης της ομάδας, Ντόνοβαν Μίτσελ, ο οποίος και παραχωρήθηκε τελικά στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “Ιππότες” πρόσθεσαν στο νεανικό τους ρόστερ έναν All Star του NBA και έδωσαν στους Τζαζ τους Κόλιν Σέξτον, Λάουρι Μάρκανεν, Οτσάι Ακμπάτζι αλλά και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ.

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN.