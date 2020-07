Το ζήτημα του περιεχομένου των μηνυμάτων που θα στέλνουν οι φανέλες των παικτών στο ΝΒΑ επιλύθηκε, καθώς η λίγκα συμφώνησε με τους παίκτες για τα 29 μηνύματα που επιτρέπεται να αναγράφονται μετά την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Η διεύθυνση του NBA και η Εθνική Ένωση Παικτών Μπάσκετ των ΗΠΑ (NBPA) ήρθαν σε συμφωνία για το ποια μηνύματα “κοινωνικής δικαιοσύνης”, θα μπορούν να φορούν οι αθλητές στο πίσω μέρος της φανέλας τους, όταν επανεκκινήσει η σεζόν στο τέλος του μήνα, όπως ανέφερε την Παρασκευή (03/07) το ESPN.

Η λίστα των φράσεων που είναι “αποδεκτές” από τη Λίγκα διανεμήθηκε στους παίκτες, οι οποίοι θα μπορούν να αντικαθιστούν τα επίθετά τους στις φανέλες τους με ένα απ’ τα συγκεκριμένα “μηνύματα”. Εάν δε, ορισμένοι που αρχικά δεν επιλέξουν κάποιο μήνυμα, αλλάξουν γνώμη στην πορεία, θα μπορούν να βάζουν μηνύματα στις φανέλες, μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων αγώνων της επανεκκίνησης, πάνω από το επίθετό τους.

Πάρα πολλοί αθλητές του ΝΒΑ έχουν δείξει πολύ έντονη δραστηριότητα σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη τον περασμένο Μάιο. Η Λίγκα και η Ένωση των παικτών συμφώνησαν από τον περασμένο μήνα να αναλάβουν μία σειρά από πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού, μετά την επανέναρξη της σεζόν στο NBA.

Στη λίστα με τα συνολικά 29 μηνύματα που θα μπορούν να βάζουν οι παίκτες στις φανέλες τους είναι το “Black Lives Matter”, το οποίο μάλιστα θα αποτυπωθεί σε όλα τα γήπεδα και ακόμα τα:

Say Their Name

Vote

I Can’t Breathe

Justice

Peace

Equality

Freedom

Enough

Power to the People

Justice Now

Say Her Name

Sí Se Puede (Yes We Can)

Liberation

See Us

Hear Us

Respect Us

Love Us

Listen

Listen to Us

Stand Up

Ally

Anti-Racist

I Am A Man

Speak Up

How Many More

Group Economics

Education Reform

Mentor

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ