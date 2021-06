Ένα «μαγικό» buzzer beater κάρφωμα του Έϊτον στη λήξη του 2ου τελικούς της Δύσης μεταξύ Φοίνιξ Σανς και Λος Άντζελες Κλίπερς έδωσε στους «Ήλιους» προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς του ΝΒΑ.

Με το σκορ στο 103-102, 0.9” του δευτερολέπτου να απομένουν και τους Κλίπερς να «αγγίζουν» την ισοφάριση -μέσω μπρέικ- στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας του ΝΒΑ, ο Τζέι Κράουντερ έκανε την τέλεια επαναφορά στον ΝτεΑντρε Έϊτον και αυτός με κάρφωμα στην εκπνοή ξεσήκωσε τους οπαδούς των Σανς, που βλέπουν την ομάδα τους να «φλερτάρει» με την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά την εποχή του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

JAE CROWDER INBOUNDS IT TO DEANDRE AYTON FOR THE DUNK TO PUT THE @SUNS UP 2-0!#ThatsGame #NBAPlayoffs#WeAreTheValley pic.twitter.com/ltuQI6lxNl