Γιαννακόπουλος: «Βαλένθια ερχόμαστε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για το πέμπτο παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

Λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα της MARCA που αναφέρει ότι η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένα στόρι στο Instagram, στέλνοντας… μήνυμα στους Ισπανούς.

«Βαλένθια ερχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά o Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα κόντρα στη Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά Βαλένθια – Παναθηναϊκός είναι στο 2-2, με τον νικητή να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.