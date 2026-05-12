Μαρτίνεθ: «Θέλουμε πολύ να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για το πέμπτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στη Roig Arena που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Ισπανός προπονητής της Βαλένθια περιμένει ισορροπημένο παιχνίδι, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό.

«Ο παράγοντας έδρα δεν είναι τόσο σημαντικός, όπως έχουμε ήδη δει στη σειρά. Στη σειρά φαίνεται ότι υπάρχει πολλή ισορροπία. Όλα τα ματς κρίθηκαν με πολύ μικρή διαφορά και το να σκεφτεί κανείς ότι αύριο θα είναι διαφορετικά δεν είναι λογικό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην καταρρεύσουμε, να προσπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί σε αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις εδώ και καιρό και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας», τόνισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

«Αν προκριθούμε θα είναι μια μεγάλη χαρά και αν όχι, μια απογοήτευση. Αλλά η σεζόν μας στην Ευρωλίγκα είναι πολύ καλή, ό,τι και αν γίνει την Τετάρτη. Εγώ προσπαθώ να μην υπερεκτιμώ καμία στιγμή. Είναι ένα ματς με μεγάλη σημασία και θα θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Θα είναι πολύ δύσκολο. Είναι 50-50 η πρόκριση, αλλά ακόμη κι αν δούμε ότι μας κέρδισαν δύο φορές εδώ, εκείνοι είναι το φαβορί», πρόσθεσε ο Ισπανός τεχνικός που αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν.

Αναφερόμενος στον τραυματισμό του Μπράξτον Κι, που υπέστη κάταγμα στη μύτη την Κυριακή και σήμερα προπονήθηκε με προστατευτική μάσκα, είπε: «Ως σύλλογος έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας για τον Μπράξτον. Είναι πολεμιστής και έχει πολύ καλή προδιάθεση. Τη μάσκα του την έφεραν σήμερα το πρωί και δεν είναι πολύ άνετη. Πρακτικά δεν έχει προπονηθεί καθόλου. Αύριο θα κάνουμε ό,τι θέλει εκείνος σχετικά με τη συμμετοχή του».

Τέλος, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. «Έχουμε την ίδια λαχτάρα με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα: να πιέζουν αλλά να είναι πολύ σωστοί απέναντι στους αντιπάλους. Να δίνουν το μέγιστο αλλά με το αθλητικό πνεύμα που έχει δείχνει πάντα η Βαλένθια».