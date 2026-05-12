Ο Γιαν Βέσελι ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του

Την απόφαση του να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του ανακοίνωσε ο Γιαν Βέσελι. Ο 36χρονος Τσέχος σέντερ της Μπαρτσελόνα θα αποσυρθεί από τη δράση στο φινάλε της σεζόν.

Με ανάρτηση του στο Instagram, ο Γιαν Βέσελι ανακοίνωσε ότι θα κρεμάσει τη φανέλα σε λίγες εβδομάδες, μόλις ολοκληρώσει τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του με την Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βέσελι έχει αγωνιστεί σε 414 αγώνες της EuroLeague με Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα και αυτή τη στιγμή κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τα ευστοχα δίποντα με 1.701, ενώ κατατάσσεται επίσης τέταρτος όλων των εποχών στο PIR με 5.481, έκτος σε πόντους με 4.359, τρίτος σε ριμπάουντ με 1.906 και τρίτος σε κλεψίματα με 403.

Να σημειωθεί ότι ο Τσέχος ψηλός είχε κι ένα μικρό πέρασμα από το NBA, όπου φόρεσε τη φανέλα των Γουίζαρντς και των Νάγκετς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jan Vesely (@24janvesely)

“Μετά από πολλά αξέχαστα χρόνια, ήρθε η ώρα να κλείσω το κεφάλαιο του ταξιδιού μου στο μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το Βελιγράδι στην Κωνσταντινούπολη και στη Βαρκελώνη, είχα το προνόμιο να δω αμέτρητες μάχες, εξαιρετικούς συμπαίκτες, προπονητές, τους πιο πιστούς οπαδούς, πολλές νίκες και δύσκολες ήττες, έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων και μια συλλογή αναμνήσεων που θα μείνουν για πάντα μαζί μου.

Έδωσα ό,τι είχα σε αυτό το παιχνίδι και αυτό μου έδωσε ακόμα περισσότερα σε αντάλλαγμα. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια.

Έχουμε ακόμα 2 μήνες να αγωνιστούμε στην ACB League και η απόλυτη εστίασή μου παραμένει εκεί μέχρι τον τελευταίο αγώνα.Και από τον Σεπτέμβριο, τα λέμε από τις κερκίδες!”, ήταν το μήνυμα του Γιαν Βέσελι.