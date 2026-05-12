Αθλητικά

Η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αν πάει στη Roig Arena

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έχει να εκτίσει ακόμα ποινή ενός αγώνα
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη Roig Arena, εφόσον ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού επιχειρήσει να δώσει το “παρών” στο πέμπτο παιχνίδι.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τιμωρημένος με τρεις αγωνιστικές, με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μένει εκτός από τα δύο παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια στην Αθήνα.

Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, ειδικά στις εισόδους γύρω από την περιοχή των VIP, προκειμένου να μην μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε περίπτωση που επιχειρήσει να πράξει κάτι τέτοιο.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη δήλωση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, που ζητούσε από τη Βαλένθια να κάνει αίτημα, ώστε να αρθεί η ποινή του για το πέμπτο παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
135
82
68
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo