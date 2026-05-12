Η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αν πάει στη Roig Arena

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στη Roig Arena, εφόσον ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού επιχειρήσει να δώσει το “παρών” στο πέμπτο παιχνίδι.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τιμωρημένος με τρεις αγωνιστικές, με τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να μένει εκτός από τα δύο παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια στην Αθήνα.

Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, ειδικά στις εισόδους γύρω από την περιοχή των VIP, προκειμένου να μην μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε περίπτωση που επιχειρήσει να πράξει κάτι τέτοιο.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη δήλωση του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, που ζητούσε από τη Βαλένθια να κάνει αίτημα, ώστε να αρθεί η ποινή του για το πέμπτο παιχνίδι.