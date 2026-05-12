MARCA: «Ο Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης χάνει το Final Four της Euroleague»

Ο Έντι Ταβάρες λίγες μέρες πριν το Final Four της Euroleague (22-24/05/26) έγινε γνωστό από τη MARCA ότι δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Η σωματοδομή του Ταβάρες είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα, καθώς ιατρικά θα έχει το «οκ», όμως όπως αναφέρει το δημοσίευμα το χρονικό διάστημα της απουσίας του και το βαρύ σκαρί του, τον θέτουν εκτός Final Four για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ταβάρες έχει τραυματίσει τον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο. Η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός.

Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Άλεξ Λεν, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή (10/05/26). Ο μοναδικός βέβαιος σέντερ που θα αγωνιστεί είναι ο Ουσμάν Γκαρούμπα, ενώ ο Ίθαν Αλμάνσα είναι πιθανό να δώσει μία λύση στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.