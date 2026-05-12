Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε με μάσκα

Ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε με ειδική προστατευτική μάσκα, μία ημέρα πριν το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Βαλένθια υπέστη κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και είναι αμφίβολος για τον με τον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).

Παρά το γεγονός ότι ο Κι έδωσε το “παρών” στη σημερινή προπόνηση με ειδική μάσκα, δεν θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στον τελικό πρόκρισης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Braxton Key prueba por primera vez la máscara de fibra de carbono hecha a medida y jugará — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 12, 2026

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δήλωσε πως η εν λόγω μάσκα ενοχλεί αρκετά τον παίκτη και πως αύριο θα αποφασιστεί η συμμετοχή του ή όχι στο Game 5.