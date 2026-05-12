Αθλητικά

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε με μάσκα

Παραμένει αμφίβολος ο φόργουορντ της Βαλένθια
Ο Μπράξτον Κι
Ο Μπράξτον Κι κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μπράξτον Κι προπονήθηκε με ειδική προστατευτική μάσκα, μία ημέρα πριν το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό για τα πλέι οφ της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Βαλένθια  υπέστη κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και είναι αμφίβολος για τον με τον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).

Παρά το γεγονός ότι ο Κι έδωσε το “παρών” στη σημερινή προπόνηση με ειδική μάσκα, δεν θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στον τελικό πρόκρισης της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δήλωσε πως η εν λόγω μάσκα ενοχλεί αρκετά τον παίκτη και πως αύριο θα αποφασιστεί η συμμετοχή του ή όχι στο Game 5.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
139
83
68
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo