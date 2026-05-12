Αταμάν: «Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»

Την εμπιστοσύνη του στους τρεις διαιτητές που όρισε η Euroleague στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις κατά την αναχώρηση της πράσινης αποστολής για τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να υποστηρίζει ότι εμπιστεύεται τους τρεις διαιτητές (Γιαβόρ, Νίκολιτς και Λοτερμόσερ) που όρισε η Euroleague στον τελικό πρόκρισης στο Final Four.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι είναι ικανοί να πάρουν τη μεγάλη νίκη και το εισιτήριο για τη γιορτή της Αθήνας.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Τώρα και οι δύο ομάδες ξέρουν η μία την άλλη πολύ καλά. Η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα. Δείξαμε και εμείς την ποιότητα και την εμπειρία μας στα δύο πρώτα ματς. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το καλύτερο, έχω εμπιστοσύνη τους παίκτες μας. Θα πρέπει να δείξουμε όλη την ικανότητά μας στο παρκέ.

Τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε ήταν πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Στο πρώτο παίξαμε πολύ καλή άμυνα, στο δεύτερο είχαμε τρομερή εμφάνιση επιθετικά. Στο 3ο και στο 4ο δεν καταφέραμε να σταματήσουμε το transition. Είναι σημαντικό να βάλουμε τη στρατηγική μας στο παρκέ.

Για τους διαιτητές θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στα προηγούμενα παινχίδια. Τώρα είδα ότι είναι τρεις μεγάλοι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι οι πιο πετυχημένοι της σεζόν. Δεν θέλαμε κανένα σφύριγμα, μόνο να δούμε ένα δίκαιο παιχνίδι. Εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές, έχουν κάνει καλές επιδόσεις, ακόμη και σε παιχνίδια που κερδίσαμε, ακόμη και σε παιχνίδια που χάσαμε. Πρέπει να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας. Αυτοί οι τρεις διαιτητές πιστεύω θα προσπαθήσουν για το καλύτερο.

Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια”.