O Μάικ Μπουντενχόλζερ απολύθηκε από τους Φοίνιξ Σανς

Οι Φοίνιξ Σανς δε θα συνεχίσουν με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ στον πάγκο τους, μετά την αποτυχημένη σεζόν τους που τους άφησε εκτός play in του ΝΒΑ.

Αν και οι Σανς έχουν μία απ’ τις πιο “δυνατές” τριάδες στο ΝΒΑ (Ντουράντ-Μπούκερ-Μπιλ), ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν μπόρεσε να βρει ισορροπίες και την κατάλληλη “χημεία” για να οδηγήσει την ομάδα στα play offs, κλείνοντας την κανονική περίοδο με ρεκόρ 36-46.

Μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της regular season, η διοίκηση των Σανς ενημέρωσε πως θα λυθεί η συνεργασία τους με τον πρώην προπονητή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς (κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα του 2021) και ήδη έχει μπει σε διαδικασία συνεντεύξεων για να καταλήξει στον “διάδοχό” του.

“Το να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο παραμένει ο στόχος μας και δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες αυτή τη σεζόν. Οι οπαδοί μας αξίζουν καλύτερα. Απαιτείται αλλαγή”, ανέφερε η ομάδα στην ανακοίνωσή της, τη Δευτέρα (14.04.2025).

Οι Σανς τελείωσαν τη σεζόν στην 11η θέση στη Δυτική Περιφέρεια, τρεις νίκες μακριά απ’ το τουρνουά play-in στη μοναδική σεζόν του Μπούντενχολζερ ως επικεφαλής προπονητής. Προσλήφθηκε για να αντικαταστήσει τον Φρανκ Βόγκελ, ο οποίος επίσης απολύθηκε μετά από μία σεζόν πέρσι.

