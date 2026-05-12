ΑΕΚ: Η έκρηξη στο γκολ τίτλου, η αποθέωση στον Μάριο Ηλιόπουλο και η παράνοια στα αποδυτήρια

Η ΑΕΚ κατέκτησε για 14η φορά του ελληνικό πρωτάθλημα νικώντας τον Παναθηναϊκό 2-1 στην Allwyn Arena, γεγονός που ξεκίνησε απίθανες αντιδράσεις και πανηγυρισμούς από τους παίκτες και τους φιλάθλους της Ένωσης.

Το γκολ του Ζοάο Μάριο που έφερε την ανατροπή για την ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος δημιούργησε «έκρηξη» στο γήπεδο, όπως και η πληροφορία ότι έληξε ισόπαλο το ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, κάτι που σφράγισε το 14ο πρωτάθλημα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, κόσμος και ομάδα έγιναν ένα! Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση, κάνοντας το γύρο του θριάμβου και οι φίλαθλοι της ομάδας δεν σταμάτησαν να αποθεώνουν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι στιγμές παράνοιας συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια της ομάδας με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να πανηγυρίζουν σα μικρά παιδιά την κατάκτηση της Super League.