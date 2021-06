Σε συμφωνία με τον Δημήτρη Πρίφτη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας ήρθε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με όσα αναφέρει Σέρβος δημοσιογράφος.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με τον Δημήτρη Πρίφτη, που αφήνει την Ούνιξ Καζάν για να αναλάβει τους «πράσινους» σύμφωνα με τον Σέρβο δημοσιογράφο, Νεμάνια Ζόριτς. «Ολοκληρώθηκε η συμφωνία ανάμεσα στον Δημήτρη Πρίφτη και τον Παναθηναϊκό. Ο Όντεντ Κάτας δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Σύντομα οι ανακοινώσεις…», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Σέρβος.

