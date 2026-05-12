Αθλητικά

Χωρίς Λούκα Ντόντσιτς η Σλοβενία στα παράθυρα: Οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου

Ο Σλοβένος άσος δεν θα ενισχύσει το καλοκαίρι την εθνική του ομάδα
Ο Λούκα Ντόντσιτς
REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να μην ενισχύσει την εθνική Σλοβενίας στα παράθυρα της FIBA το καλοκαίρι, καθώς έθεσε ως προτεραιότητα τις κόρες του.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, δίνει μάχη για την κοινή επιμέλεια των παιδιών του, εξηγώντας ότι ήταν δύσκολο να δει τις κόρες του τους προηγούμενους οκτώ μήνες.

Γι’ αυτό τον λόγο, ο Σλοβένος άσος δεν θα ενισχύσει το καλοκαίρι την εθνική του ομάδα, θέλοντας να είναι μαζί με τα παιδιά του.

“Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε και πάντα θα έρχονται πρώτες στη ζωή μου. Όσο συνεχίζω να δουλεύω σκληρά για την κοινή τους επιμέλεια, έχω αναγκαστεί να κάνω μία δύσκολη απόφαση ανάμεσα στο να παίξω για την Εθνική Σλοβενίας και να είμαι με τις κόρες μου το καλοκαίρι. Δυστυχώς, μου ήταν πολύ δύσκολο να τις δω τους προηγούμενους οκτώ μήνες.

Έχω δώσει τα πάντα εκπροσωπώντας τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα είμαι σε θέση να παίξω για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου”, ήταν το μήνυμα του Σλοβένου σούπερ σταρ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
82
78
69
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo