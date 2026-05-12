Μουρίνιο: Θα μπορέσω να απαντήσω σχετικά με το μέλλον μου από τη Δευτέρα

Τα δημοσιεύματα τον φέρνουν πολύ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης
Μουρίνιο
Ο Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα/ Action Images via Reuters/Pedro Nunes
Οι φήμες περί νέας συνεργασίας του Ζοζέ Μουρίνιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν φουντώσει, με τον Πορτογάλο προπονητή να τονίζει πάντως ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί να μιλήσει για το μέλλον του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναζητάει τον προπονητή που θα την επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών και φαίνεται ότι τον έχει βρει στο πρόσωπο του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπενφίκα.

Ο Special One ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν θα υπέγραφε επέκταση με τους Πορτογάλους, όπως είχε δηλώσει τον Μάρτιο.

“Ό,τι είπα τον Μάρτιο, το είπα τον Μάρτιο. Θα μπορέσω να απαντήσω σχετικά με το μέλλον μου τη Δευτέρα”, ήταν η απάντηση του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος φούντωσε ακόμα περισσότερο τις φήμες περί συμφωνίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι εξαιρετικά πιθανόν ο Πορτογάλος προπονητής να επιστρέψει στο Μπερναμπέου μετά από τη θητεία του από το 2010 μέχρι το 2013 όταν πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ισπανίας.

