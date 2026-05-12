Αθλητικά

Σκάνδαλο στη Serie A: Βίντεο δείχνει τον Τεό Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts

Οι παίκτες της Μίλαν συμμετείχαν σε πάρτι... οργίων
Σκάνδαλο στη Serie A: Βίντεο δείχνει τον Τεό Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα νέο βίντεο από τα περίφημα escort parties των παικτών της Serie A «καίει» τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μίλαν, Τεό Ερναντές.

Το σκάνδαλο μεγατόνων στη Serie A με τα πάρτι πασίγνωστων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή συνοδών πολυτελείας συνεχίζει να ταλανίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media, με παίκτες της Μίλαν να συμμετέχουν στα ξέφρενα πάρτι, καταλώνοντας αλκόολ παρουσία διαφόρων γυναικών αλλά και κάνοντας ρήση «αερίου γέλιου».

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση των πάρτι είχε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν, Τεό Ερνάντες, ο οποίος φέρεται να είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των… καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας για τους συμπαίκτες του. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής και ο Σάμου Καστιγέχο ήταν μόνιμοι θαμώνες στα πάρτι, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου στο σπίτι του.


Στη λίστα των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα όπως οι Τονάλι, Λεάο, Ντοναρούμα, Μπραχίμ Ντίαζ, ακόμα και ο Ιμπραΐμοβιτς. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
82
78
69
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo