Σκάνδαλο στη Serie A: Βίντεο δείχνει τον Τεό Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου γέλιου σε πάρτι με escorts

Ένα νέο βίντεο από τα περίφημα escort parties των παικτών της Serie A «καίει» τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μίλαν, Τεό Ερναντές.

Το σκάνδαλο μεγατόνων στη Serie A με τα πάρτι πασίγνωστων ποδοσφαιριστών με τη συμμετοχή συνοδών πολυτελείας συνεχίζει να ταλανίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ένα νέο βίντεο κυκλοφόρησε στα social media, με παίκτες της Μίλαν να συμμετέχουν στα ξέφρενα πάρτι, καταλώνοντας αλκόολ παρουσία διαφόρων γυναικών αλλά και κάνοντας ρήση «αερίου γέλιου».

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση των πάρτι είχε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν, Τεό Ερνάντες, ο οποίος φέρεται να είχε αγοράσει ειδικό βαν για τη μεταφορά των… καλεσμένων του πάρτι και να οργάνωνε τις υπηρεσίες των συνοδών πολυτελείας για τους συμπαίκτες του. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής και ο Σάμου Καστιγέχο ήταν μόνιμοι θαμώνες στα πάρτι, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες του Ερνάντες να κάνει χρήση αερίου στο σπίτι του.





Theo Hernandez lors d’une de ses fêtes accompagné d’escorte et inhalant du « @FMaria_Coronapic.twitter.com/pUeHiLDIex — Lives Foot (@livesfoot) May 11, 2026

❗️NOVO ESCÂNDALO EM MILÃO



Theo Hernandez costumava chamar alguém para encomendar serviços de acompanhantes para outros jogadores.



Theo era o “chefe”, ele era o organizador das “Festas de Acompanhantes”. Ele até comprou uma van especificamente para essas festas.



Calhanoglu,… pic.twitter.com/7vz63z4C7g — Portal Milan | Fan (@PortalMilanBR) May 12, 2026



Στη λίστα των παρευρισκομένων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα όπως οι Τονάλι, Λεάο, Ντοναρούμα, Μπραχίμ Ντίαζ, ακόμα και ο Ιμπραΐμοβιτς.