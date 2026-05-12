Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε κόντρα στον Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (13/05, 19:30) στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” (13/5, 19:30, COSMOTE SPORT 1 HD) με στόχο να επιστρέψει στη νίκη, στη μάχη για τη δεύτερη θέση με τον ΠΑΟΚ και την έξοδο στα προκριματικά του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τους πράσινους, από την οποία απουσιάζει ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε και τους επτά ξένους στην αποστολή και θα κόψει δύο πριν το ντέρμπι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.