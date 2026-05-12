Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς οι διαιτητές του πέμπτου αγώνα

Δυσαρέσκεια στους πράσινους για τον ορισμό των τριών διαιτητών
Ο Γιαβόρ σε παιχνίδι της Euroleague/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Γνωστά έγιναν τα ονόματα των διαιτητών που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του πέμπτου αγώνα της σειράς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague.

H Euroleague όρισε τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) για να διευθύνουν τον τελικό πρόκρισης στου Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Πρόκειται για τρεις ορισμούς που δεν άρεσαν καθόλου στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τρομερά παράπονα από τους συγκεκριμένους διαιτητές στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια αλλά και γενικότερα μέσα στη σεζόν.

