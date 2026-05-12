Ηρακλής: Ανατροπή και οριστική συμφωνία με Βάλτερ Ματσάρι

Εκεί όπου όλα έδειχναν ότι η περίπτωση του Βάλτερ Ματσάρι ναυαγεί, η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε την ανατροπή και φαίνεται ότι ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον πολύπειρο Ιταλό προπονητή.

Ο Ηρακλής επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια της Super League και φαίνεται ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Βάλτερ Ματσάρι, τον 64χρονο Ιταλό τεχνικό, ο οποίος είναι ικανός να αλλάξει επίπεδο τον Γηραιό.

Ο πολύπειρος προπονητής είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας στη Μίκρα και επισκέφθηκε το Καυτανζόγλειο, αλλά δεν είχε υπάρξει τελική συμφωνία, με αποτέλεσμα να επσιτρέψει στην Ιταλία.

Ωστόσο, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκαν και τελικά οι Θεσσαλονικείς έπεισαν τον Βάλτερ Ματσάρι να αναλάβει την ομάδα.

Πρόκειται για έναν τεχνικό με τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο του ιταλικού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί σε ιστορικούς συλλόγους της Serie A.