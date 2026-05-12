Γιόβιτς: Όταν ήρθα στην ΑΕΚ είπα «αυτό είναι που έψαχνα»

Ο Λούκα Γιόβιτς πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα.

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν εκ των βασικών πρωταγωνιστών της ΑΕΚ στη φετινή κατάκτηση της Super League. Ο Σέρβος επιθετικός ήρθε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι και έκανε από την αρχή τη διαφορά για την Ένωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας σε σερβικό μέσο, ο πολύπειρος σέντερ φορ τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ΑΕΚ κατάλαβε πως έκανε σωστή επιλογή.

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ όλους στον σύλλογο για τον τίτλο. Να ευχαριστήσω τον προπονητή, τον ιδιοκτήτη, τους συμπαίκτες και τους εκπληκτικούς φιλάθλους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ΑΕΚ, είχα πει πως μου άρεσε το όραμα, το πάθος του ιδιοκτήτη και των φιλάθλων.

Ήμουν εντυπωσιασμένος και είπα στον εαυτό μου: “Λούκα, αυτό είναι που έψαχνες”. Η σεζόν ξεκίνησε, προσαρμόστηκα σταδιακά, δεν ήταν όλα ιδανικά στην αρχή όσον αφορά την απόδοσή μου. Όμως κάποια στιγμή όλα άνοιξαν. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, ήρθαν τα γκολ. Θα μπορούσαμε ίσως περισσότερα στην Ευρώπη και στο Κύπελλο, αλλά το πρωτάθλημα ήταν ο βασικός στόχος. Μια τεράστια επιτυχία για την οποία είμαστε όλοι περήφανοι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το αν η σεζόν αυτή του επανέφερε την αυτοπεποίθηση, ο Γιόβιτς απάντησε:

«Επέστρεψα στη δική μου ουσία. Στο ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος για την ομάδα και για τον εαυτό μου και στο τέλος να ανταμείβομαι με γκολ και τίτλους. Πριν έρθω στην ΑΕΚ είχα πολλές δυσκολίες, τραυματισμούς και έλλειψη συνέχειας. Ήθελα να απομακρυνθώ από τα “top 5” πρωταθλήματα, όχι για να ξεφύγω από την πίεση — γιατί υπάρχει πίεση και στα ντέρμπι με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ — αλλά για να βρω ένα πιο ήρεμο περιβάλλον. Και το βρήκα. Είχα πάντα δίπλα μου την οικογένεια και τους φίλους μου, τους ευχαριστώ».

Για το πρωτάθλημα: «Αυτό το πρωτάθλημα είναι ζήτημα κύρους και επιβεβαίωσης της ποιότητάς μας. Το κατακτήσαμε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, στο γήπεδό μας, σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Θα το θυμάμαι για πάντα, όχι μόνο για τον τίτλο αλλά για ολόκληρη τη σεζόν».

Για τον Μάρκο Νίκολιτς: «Από την πρώτη συνάντηση, ένιωσα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο στον οποίο μπορώ να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Μάρκο είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας σπουδαίος ψυχολόγος, ένα άτομο από το οποίο ξέρεις τι να περιμένεις. Και που θα σου πει ευθέως τι περιμένει από εσένα. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά, επαγγελματικά και προσωπικά. Και ναι – γίναμε πραγματικά στενοί φίλοι, κάτι που είναι μια ακόμη προστιθέμενη αξία του ερχομού μου στην ΑΕΚ. Μάρκο, για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ για όλα».