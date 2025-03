O Στέφανος Τσιτσιπάς σήκωσε την κούπα στο Ντουμπάι – «Εγώ και η ομάδα μου περάσαμε δύσκολα το τελευταίο διάστημα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε στα χέρια του το τρόπαιο για την κατάκτηση του τουρνουά τένις στο Ντουμπάι, με τον «Στεφ» να μην μπορεί να κρύψει την χαρά του για τον πρώτο τίτλο που κέρδισε μέσα στο 2025. Παράλληλα θέλησε να κάνει δηλώσεις γεμάτες νόημα.

Σε μια λιτή αλλά εντυπωσιακή τελετή με πολλά βεγγαλικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδείχθηκε ο νέος “Βασιλιάς” του 500αριού τουρνουά στο Ντουμπάι.

Μετά από δύο αποτυχίες σε τελικούς (το 2019 απέναντι στον Φέντερερ και το 2020 κόντρα στον Τζόκοβιτς), ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Φέλιξ Οζέρ-Αλιασίμ με 2-0 σετ (6-3, 6-3), κατακτώντας τον 12ο τίτλο της καριέρας του. Ο Τσιτσιπάς σήκωσε το τρόπαιο που τόσο έψαχνε από τον Απρίλιο του 2024, το οποίο είχε τη μορφή ενός καραβιού, τιμώντας με αυτό τον χαρακτήρα του Ντουμπάι.

Ο ίδιος μάλιστα στα πρώτα του λόγια δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά, την ικανοποίηση αλλά και την… λύτρωση που ένοιωσε μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά και την κατάκτηση ενός τροπαίου μετά τον Απρίλιο του 2024.

Well-deserved moment @steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1