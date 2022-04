Ένα νέο βρετανικό δημοσίευμα έβαλε “φωτιά” στην Premier League, αφού αναφέρει ότι 15 σταρ του πρωταθλήματος έχουν βρεθεί θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ τα τελευταία χρόνια, χωρίς να τιμωρηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, η Daily Mail αναφέρει ότι από το 2015 μέχρι το 2020, 15 ποδοσφαιριστές κορυφαίων ομάδων έχουν βρεθεί θετικοί, αλλά δεν τιμωρήθηκαν, καθώς φέρονται να είχαν τις απαραίτητες… δικαιολογίες, για τα φάρμακα που λάμβαναν.

Πρόκειται κυρίως για ουσίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τραυματισμών, ενώ υπήρξε ακόμη και φάρμακο για την αντιμετώπιση καρκίνου των όρχεων. Ως εκ τούτου, κανείς από τους 15 δεν τιμωρήθηκε, ενώ συνολικά εξετάστηκαν 88 αθλητές σε αυτό το διάστημα, με τους περισσότερους από χαμηλότερες κατηγορίες να δέχονται ποινές αποκλεισμού από 3 μηνών μέχρι 4 ετών.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει χαρακτηριστικά και τις ουσίες που βρέθηκαν στους αθλητές, καθώς και τις ποινές τους, αλλά όχι τα ονόματά τους για… ευνόητους λόγους.

