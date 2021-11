Ο Φρανκ Λάμπαρντ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της Νόριτς για να αντικαταστήσει τον Φάρκε στη θέση του προπονητή της ομάδας των Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστου Τζόλη.

Ο θρύλος της Τσέλσι, αποχώρησε πέρυσι από τον πάγκο των “μπλε” του Λονδίνου, όπου και βρέθηκε μετά την εξαιρετική πρώτη του σεζόν ως προπονητής στην Ντέρμπι της Τσάμπιονσιπ.

Στο Στάμφορντ Μπριτζ όμως δεν άντεξε πολύ και έκτοτε παρέμενε ελεύθερος, αναμένοντας την κατάλληλη πρόταση. Αυτή φαίνεται ότι ήρθε λοιπόν από τα “καναρίνια” και θα αναλάβει το δύσκολο έργο να “σώσει” την ουραγό της Premier League, μετά το τραγικό ξεκίνημα στη σεζόν.

BREAKING 🚨: Frank Lampard is expected to be named as Norwich manager, talkSPORT understands #NCFC