Αθλητικά

Καλαμάτα: Τέλος ο Αλέκος Βοσνιάδης από τον πάγκο της «Μαύρης Θύελλας»

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Μια συνεργασία που κύλησε με απόλυτη επιτυχία, ολοκληρώθηκε. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε το “διαζύγιό” της με τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον προπονητή που την επανέφερε στα “σαλόνια” της Super League μετά από 26 χρόνια.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαρίστησε τον Έλληνα τεχνικό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα αποτελεί πάντοτε κομμάτι της ιστορίας της. Από τη δική του μεριά, ο Αλέκος Βοσνιάδης ευχαρίστησε άπαντες στη “Μαύρη Θύελλα”. Ως γνωστόν, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα αναλάβει το χτίσιμο της Καλαμάτας για τη σεζόν της επανόδου στη Super League.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη.

Ένας κύκλος γεμάτος προσπάθεια, πίστη και επιτυχίες φτάνει στο τέλος του, αφήνοντας πίσω του μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας, καθώς υπό την καθοδήγησή του η Μαύρη Θύελλα πέτυχε την πολυπόθητη επιστροφή στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 χρόνια και κατέκτησε το Super Cup, αποτελώντας την κορυφαία ομάδα της Super League 2!

Το όνομα του κυρίου Βοσνιάδη συνδέθηκε με μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία της ομάδας μας και θα αποτελεί πάντα κομμάτι αυτής της διαδρομής.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.

Δήλωση του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη:

«Μετά από μια εξαιρετική χρονιά που έκλεισε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μετά από 26 χρόνια στην Super League και την κατάκτηση του Super Cup, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε εγώ και οι συνεργάτες μου την πόλη και τους φίλους της ομάδας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα μας από την αρχή της περιόδου μέχρι και την τελευταία ημέρα, τον πρόεδρο και την διοίκηση της ομάδας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη Μαύρη Θύελλα και τα επόμενα χρόνια όλη η πόλη να βλέπει την ομάδα της όπως την ονειρεύεται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ!»

