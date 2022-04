Ο Μο Σαλάχ πραγματοποιεί μία ακόμη τρομερή σεζόν με τη Λίβερπουλ, διεκδικώντας ένα απίθανο καρέ τίτλων και η Football Writers’ Association (FWA) τον ανέδειξε σε παίκτη της σεζόν.

Η Ένωση των αθλητικών συντακτών στην Αγγλία χάρισαν στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ των “κόκκινων”, το 48% των ψήφων για το σχετικό βραβείο, με τον Κέβιν Ντε Μπρούινε της Μάντσεστερ Σίτι να μένει στη δεύτερη θέση και τον Ντέκλαν Ράις της Γουέστ Χαμ στην τρίτη θέση.

Πέρυσι το βραβείο της FWA, είχε λάβει ο Ρούμπεν Ντίας της πρωταθλήτριας Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο ίδιος ο Σαλάχ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη σχετική ψηφοφορία μετά το 2018.

BREAKING – @mosalah is Footballer of the Year for the second time, and @samkerr1 has been voted Women’s Footballer of the Year. Congratulations to the @LFC and @ChelseaFCW strikers. Awards to be presented on May 5 at our annual dinner. Details: https://t.co/O9hyrAiGck #FOTY22 pic.twitter.com/FfO5hUxe17