Πανικός στην Allwyn Arena για τη πρωταθλήτρια ΑΕΚ – Πάνω από 15.000 φίλοι της Ένωσης τραγουδούν στην προπόνηση ενόψει της φιέστας

Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια για την προπόνηση της ομάδας, αυτή τη φορά όμως για να πανηγυρίσουν για ακόμα μία φορά την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τη φιέστα τίτλου κόντρα στον Ολυμπιακό (17/05/26, 19:30) με τους φιλάθλους της να κάνουν προθέρμανση μία μέρα πριν το ματς για το γλέντι της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος της ομάδας.

Η Ένωση άνοιξε τις περισσότερες θύρες του γηπέδου με τους φίλους της ομάδας να είναι εκεί για να στηρίξουν τους παίκτες και να γιορτάσουν μαζί τους για την τεράστια επιτυχία τους.

Μόλις βγήκαν οι παίκτες της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο γνώρισαν την αποθέωση με όλο το γήπεδο να φωνάζει «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» με τα καπνογόνα να ανάβουν για να ζεστάνουν ακόμα πιο πολύ το κλίμα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους τουλάχιστον 15.000 οπαδούς της Ένωσης που βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.