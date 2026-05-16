Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα Κ17 του «τριφυλλιού»

Η ομάδα Κ17 του Παναθηναϊκού κατέκτησε το πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025/26 και ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κορωπί για να συγχαρεί τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά και για να τους δώσει την κούπα.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αφού πρώτα έδωσε τα συγχαρητήριά του στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας Κ17 του Παναθηναϊκού παρέδωσε την κούπα στους αρχηγούς της ομάδας για να γιορτάσουν την επιτυχίας τους.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είχε και επικοινωνία με τον διευθυντή των πράσινων ακαδημιών, Τάκη Φύσσα, με σκοπό να μιλήσουν για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, αλλά και για μελλοντικά πλάνα.

Η Κ17 του Παναθηναϊκού κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο τελευταίο ματς της χρονιάς, όμως η υπόθεση κούπα είχε ολοκληρωθεί από την περασμένη αγωνιστική.