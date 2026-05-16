Μπαρτζώκας ενόψει Final Four: «Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ρουτίνα μέσα και έξω από το γήπεδο»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα τον Κολοσσό Ρόδου και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του έκανε αναφορά στην προετοιμασία ενόψει του Final Four της Euroleague.

Μερικά 24ωρα πριν τον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ (22/05/26, 18:00), οι Πειραιώτες επικράτησαν άνετα του Κολοσσού με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επισημαίνει ότι του άρεσε η σοβαρότητα της ομάδας του στο παρκέ.

Αναλυτικά τα λόγια του Έλληνα προπονητή

«Μου άρεσε το ότι είμαστε μια σοβαρή ομάδα, που σέβεται τον αντίπαλο, δεν υποτιμάει τίποτα. Ανεξάρτητα από το ποιος παίζει και ποιος όχι, η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ μας, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μια σοβαρή ομάδα. Αν εξαιρέσουμε ένα πεντάλεπτο, οκτάλεπτο που χαλαρώσαμε, ήμασταν πολλοί σοβαροί.

Πρέπει να σεβόμαστε τους φιλάθλους που έρχονται να μας βλέπουν, ειδικά στην επαρχία. Δεν αλλάζει τίποτα από την ρουτίνα του. Αν προσπαθήσεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, βγαίνεις από αυτά που είχες συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε μέσα και έξω από το γήπεδο για να είμαστε έτοιμοι όσο καλύτερα γίνεται».