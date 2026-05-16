Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97: Με σόου Χολ και Πίτερς οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στα ημιτελικά της GBL

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 97-58 τον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας και έκανε το 2-0 για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά της FBL, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Άρης Betsson.

Ο Κολοσσός Ρόδου δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό που έκανε δεύτερη άνετη νίκη επί των νησιωτών για να προκριθεί άνετα στον ημιτελικό. Ο Ντόντα Χολ και ο Άλεκ Πίτερς ξεχώρισαν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον πρώτο να προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις όπως συνηθίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χολ ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ σε σχεδόν 25 λεπτά συμμετοχής, ενώ double double έκανε και ο Πίτερς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Διψήφιοι για τον Ολυμπιακό ήταν και οι Ντόρσεϊ με 15 πόντους, Νιλικίνα με 11 πόντους και Λαρεντζάκης – Γουόρντ με 10 πόντους.

Για τον Κολοσσό κορυφαίος ήταν ο Γκαλβανίνι με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 3 (1/10 σουτ), Κένεντι 9 (3/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νίκολς 5 (2/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκαλβανίνι 14 (3/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Άκιν 7 (2/4 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8 (2/6 σουτ), Χρυσικόπουλος 6 (1), Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 2 (1/6 δίποντα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουορντ 10 (1/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μόρις 3 (1/6 σουτ, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντόρσεϊ 1 (6/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Πίτερς 18 (3/5 δίποντα, 4/6 τυρίποντα, 10 ριμπάουντ), Χολ 21 (9/9 δίποντα, 13 ριμπάουντ), Νιλικίνα 11 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Λαρεντζάκης 10 (2/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Παπανικολάου 2, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5.