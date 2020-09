Δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ. Η Σερένα Γουίλιαμς σοβαρεύτηκε στη συνέχεια κόντρα στην Κρίστι Αν (νο. 102 στον κόσμο) και “καθάρισε” την πρόκριση της στον επόμενο γύρο του Roland Garros (6-7, 0-6).

Την πρόκριση στο δεύτεροι γύρο του Roland Garros πήρε η Σερένα Γουίλιαμς, θέλοντας στο φινάλε του να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 24ου Grand Slam στην καριέρα της.

Η Αμερικανίδα τενίστρια (νο. 9 στην παγκόσμια κατάταξη) επικράτησε με 2-0 σετ [7-6 (2), 6-0] της συμπατριώτισσας της. Κρίστι Αν (νο. 102 στν κόσμο), αντιμετωπίζοντας δυσκολίες μόνο στο πρώτο σετ, το οποίο και πήρε μετά από 74 λεπτά.

