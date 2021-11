Η Ρόμα χρειάστηκε δύο γκολ στο τέλος του αγώνα για να “λυγίσει” εκτός έδρας την Τζένοα με 2-0 στη 13η αγωνιστική της Serie A και να επιστρέψει στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα σε μία από τις χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος, αλλά ο Φέλι Αφένα Γκίαν σκόραρε στο 82′ και… έλυσε το γόρδιο δεσμό, για να πετύχει ένα ακόμη τέρμα στις καθυστερήσεις και να χαρίσει τη νίκη στους Ρωμαίους.

Οι “τζιαλορόσι” έβαλαν έτσι τέλος στο αρνητικό τους σερί στο πρωτάθλημα και έφθασαν τους 22 βαθμούς, προσπερνώντας τη… μισητή συμπολίτισσα Λάτσιο στη βαθμολογία (αλλά και τις Φιορεντίνα και Γιουβέντους), έχοντας ένα πόντο παραπάνω στην 5η θέση. Εντός επικίνδυνης ζώνης βρίσκεται από την πλευρά της η Τζένοα με μόλις 9 βαθμούς σε 13 αγώνες.

What a finish! 🔥



Felix Afena-Gyan comes off the bench & scores his first Roma goal within 7 minutes of being introduced.



The 18yo sprints to the sideline to celebrate with Mourinho.#GenoaRoma



