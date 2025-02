Super Bowl 2025: H παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, η φήμη για την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ και ο Γιώργος Καρλαύτης

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (01:30, Cosmote Sport 3) είναι προγραμματισμένο το 59ο Super Bowl της ιστορίας με τους πρωταθλητές Kansas City Chiefs να αντιμετωπίζουν τους Philadelphia Eagles, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Η παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η φημολογούμενη πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ, αλλά και η παρουσία του Γιώργου Καρλαύτη είναι ορισμένα από όσα ξεχωρίζουν στην βραδιά.

Το Super Bowl 2025 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά των τελευταίων ετών, καθώς οι Κάνσας Σίτι Τσιφς στοχεύουν στον τρίτο διαδοχικό τους τίτλο, με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς να θέλουν να τους χαλάσουν το… πάρτι. Το παιχνίδι μάλιστα θα γίνει υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ, του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ που θα δώσει το παρών στο μεγαλύτερο αμερικανικό αθλητικό γεγονός της χρονιάς!

Στον τελικό που θα γίνει στην Νέα Ορλεάνη, μεταξύ των 74.000 θεατών, ο ένοικος του Λευκού Οίκου θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση, ενώ στις θέσεις των VIP θα βρίσκεται και η «βασίλισσα της ποπ» Τέιλορ Σουίφτ. Μάλιστα η παρουσία της συνδέεται με τον αστέρα των Τσιφς, Τράβις Κέλσι, ο οποίος ακούγεται έντονα από τα αμερικανικά ΜΜΕ πως μετά τον αγώνα θα της κάνει πρόταση γάμου!

Here’s how the Caesars Superdome looks one day before the Super Bowl #NFL #SuperBowlLIX pic.twitter.com/0TvHByJPTQ