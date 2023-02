Ο Tom Brady ανακοίνωσε για δεύτερη φορά το τέλος της καριέρας του, επισημαίνοντας αυτή τη φορά, εμφανώς συγκινημένος, ότι η απόφασή του να αφήσει πίσω του το NFL, είναι οριστική.

Όντας ο κουόρτερ μπακ με τις περισσότερες κατακτήσεις Super Bowl στην ιστορία του NFL, ο Tom Brady θεωρείται καθολικά ως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Συνέχισε να αγωνίζεται έτσι μέχρι και τα 45 του χρόνια και μάλιστα επανήλθε από την… απόσυρσή του την περασμένη σεζόν, για να “παλέψει” για ένα ακόμη τρόπαιο. Δεν τα κατάφερε όμως φέτος με τους Tampa Bay Buccaneers και ο ίδιος ανακοίνωσε το οριστικό τέλος της καριέρας του, με ένα προσωπικό video στα social media.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ο Brady χώρισε πρόσφατα με την επί χρόνια σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του Ζιζέλ, η οποία και εμφανιζόταν έξαλλη με την απόφασή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά το πρώτο “αντίο” του από το άθλημα.

“Καλημέρα σας. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αποσύρομαι για πάντα αυτή τη φορά. Ξέρω ότι η διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση την τελευταία φορά, οπότε όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί σκέφτηκα ότι θα πατήσω απλώς το record και θα σας ενημερώσω.

Δε θα μακρηγορήσω. Λαμβάνετε μόνο ένα εξαιρετικά συναισθηματικό μήνυμα συνταξιοδότησης και χρησιμοποίησα το δικό μου πέρυσι, γι’ αυτό σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, τον καθένα από εσάς που με υποστήριξατε”.

Έπειτα ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συναθλητές, τους προπονητές του και όλους όσους τον βοήθησαν στην καριέρα του και έκλεισε λέγοντας: “Σας ευχαριστώ όλους που μου επιτρέψατε να ζήσω το όνειρό μου. Δε θα άλλαζα τίποτα. Σας αγαπάω όλους”.

