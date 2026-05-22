Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκαρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος στον ημιτελικό της Euroleague με τη Βαλένθια

Φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα του Ισπανού ψηλού
Τα προβλήματα στη γραμμή των ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν σταματημό, καθώς ο Ουσμάν Γκαρούμπα στο τέταρτο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τη Βαλένθια έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον αστράγαλό του και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τους φιλάθλους να τον χειροκροτούν, μέσα σε αυτούς και οι φίλοι του Ολυμπιακού.

Ο Γκαρούμπα μόλις βρέθηκε στο έδαφος φάνηκε ότι το πρόβλημα που έχει υποστεί είναι σοβαρό, με τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης να ανησυχούν ότι έχει τραυματίσει τον αχίλλειο τένοντά του και ότι δεν πρόκειται απλά για ένα διάστρεμμα.

Η «Βασίλισσα» δεν έχει στο ρόστερ της στο Final Four ούτε τον Ταβάρες, ούτε τον Λεν και στον τελικό, όπου θα βρει τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να μην έχει ούτε τον Γκαρούμπα, με αποτέλεσμα να μένει χωρίς κανέναν ψηλό.

 

Μένει να φανεί μετά τις εξετάσεις που θα κάνει αν ο τραυματισμός του είναι τόσο σοβαρός για να τον κρατήσει εκτός γηπέδων στο προσεχές διάστημα.

