Σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκαρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος στον ημιτελικό της Euroleague με τη Βαλένθια

Τα προβλήματα στη γραμμή των ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν σταματημό, καθώς ο Ουσμάν Γκαρούμπα στο τέταρτο δεκάλεπτο του ημιτελικού με τη Βαλένθια έπεσε στο έδαφος πιάνοντας τον αστράγαλό του και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τους φιλάθλους να τον χειροκροτούν, μέσα σε αυτούς και οι φίλοι του Ολυμπιακού.

Ο Γκαρούμπα μόλις βρέθηκε στο έδαφος φάνηκε ότι το πρόβλημα που έχει υποστεί είναι σοβαρό, με τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης να ανησυχούν ότι έχει τραυματίσει τον αχίλλειο τένοντά του και ότι δεν πρόκειται απλά για ένα διάστρεμμα.

Η «Βασίλισσα» δεν έχει στο ρόστερ της στο Final Four ούτε τον Ταβάρες, ούτε τον Λεν και στον τελικό, όπου θα βρει τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να μην έχει ούτε τον Γκαρούμπα, με αποτέλεσμα να μένει χωρίς κανέναν ψηλό.

Real Madrid’de Usman Garuba sakatlandı ve sekiyor. Olası final öncesi durumu iyi gözükmüyor.pic.twitter.com/Ylv4b91lUo — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) May 22, 2026

Μένει να φανεί μετά τις εξετάσεις που θα κάνει αν ο τραυματισμός του είναι τόσο σοβαρός για να τον κρατήσει εκτός γηπέδων στο προσεχές διάστημα.