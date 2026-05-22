Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Πήρε τον ισπανικό εμφύλιο και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στον ισπανικό εμφύλιο στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επικράτησε άνετα της Βαλένθια με 105-90 και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5/2026), όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σ’ ακόμα ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να αγωνίστηκε χωρίς καθαρό ψηλό, λόγω των απουσιών των Ταβάρες και Λεν, ωστόσο ήταν εντυπωσιακή στην επίθεση και έφτασε με σχετική άνεση στην τελική επικράτηση.

Οι Μαδριλένοι δεν μπόρεσαν, πάντως, να χαρούν όσο θα ήθελαν την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής, καθώς έχασαν με τραυματισμό και τον Γκαρούμπα, τον μοναδικό διαθέσιμο ψηλό που είχαν.

Όσον αφορά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε από τα πρώτα λεπτά σε θέση οδηγού και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της. Στο δεύτερο μέρος, ανέβασε, μάλιστα, τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τη Βαλένθια.

Η ομάδα του Μαρτίνεζ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα, έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, αλλά η ομάδα του Σκαριόλο δεν έχασε τη ψυχραιμία της, έπαιξε σκληρή άμυνα και έφτασε δίχως άγχος στην πρόκριση στον τελικό.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να αγωνίστηκε χωρίς ψηλούς, ωστόσο κυριάρχησε απόλυτα κάτω από τα καλάθια, παίρνοντας 19 επιθετικά ριμπάουντ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χεζόνια με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φελίζ να έρχεται από τον πάγκο και να κάνει σπουδαίο παιχνίδι με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από πλευράς Βαλένθια, ξεχώρισε ο Μοντέρο 19 πόντους και 8 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.