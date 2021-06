Άνω κάτω έκανε το Tour de France η γυναίκα με την πινακίδα που προκάλεσε την καραμπόλα με τα δεκάδες αγωνιστικά ποδήλατα. Η δράστης αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους για πρόκληση ατυχήματος με πολλούς τραυματίες…

Σύμφωνα με την Daily Mail, η γυναίκα θεατής του Tour de France που μπλόκαρε – χωρίς να το σκεφτεί – με την πινακίδα τον δρόμο σε ποδηλάτες που συμμετείχαν στο πρώτο ετάπ, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα.

Όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα, η ανώτερη ποινή που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία γι’ αυτό το αδίκημα είναι ένας χρόνος φυλακή και χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει τα 15.000 ευρώ.

The message on the reckless spectator’s banner read ‘allez opi omi’, which is a greeting to grandparents in French.

