Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους ακριβώς από τη μεγαλειώδη ανατροπή της Λίβερπουλ επί της Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του Champions League, η UEFA θυμήθηκε τις τρεις ομάδες στην ιστορία της διοργάνωσης που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο, με τον Παναθηναϊκός να είναι μέσα σε αυτές.

Τέτοια ημέρα (7/5) πέρυσι η Λίβερπουλ πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League καθώς νίκησε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο “Άνφιλντ” και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, παρά το εις βάρος της 3-0 στο πρώτο ματς.

Η UEFA στην επέτειο του μεγάλου αυτού ματς, θυμήθηκε τις τρεις ομάδες που έχουν καταφέρει να ανατρέψουν μία διαφορά τριών γκολ σε ημιτελικό Champions League.

Στην ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στο Twitter, αναφέρεται συγκεκριμένα πως μέχρι τη Λίβερπουλ, μόνο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 1971 και η Μπαρτσελόνα το 1986 είχαν καταφέρει κάτι ανάλογο. Η διαφορά ήταν σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις η Λίβερπουλ κατάφερε να κατακτήσει και το τρόπαιο, αλλά σε κάθε περίπτωση το κατόρθωμα μίας τέτοιας ανατροπής προσφέρει ακόμα στον Παναθηναϊκό τιμητικές αναφορές όπως η παραπάνω.

⚽️ Divock Origi starts the unlikely revival, tapping home from close range!



ℹ️ Only Panathinaikos (1971) & Barcelona (1986) have won a semi-final in this competition after losing the 1st leg by 3 goals…#UCLclassics | @LFC | @DivockOrigi