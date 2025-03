UEFA: Σωστά ακυρώθηκε το πέναλτι του Άλβαρες στο Ατλέτικο – Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα εξετάσουμε την αλλαγή του κανονισμού

Η εκτέλεση πέναλτι του Χουλιάν Αλβάρες στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τους “16” του Champions League είναι με διαφορά η πιο πολυσυζητημένη φάση των τελευταίων ωρών.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, ο Χούλιαν Αλβάρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά η εκτέλεση του θεωρήθηκε άκυρη. Σύμφωνα με τον διαιτητή και τον VAR, ο Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε διπλή επαφή και έτσι το πέναλτι δεν μέτρησε.

Η UEFA πήρε θέση για την αμφισβητούμενη φάση, τονίζοντας πως σωστά ο διαιτητής του αγώνα πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

UEFA statement on Julian Alvarez’s disallowed penalty for a double touch.



UEFA say they will open talks with FIFA and IFAB to decide whether a rule change is needed for unintentional double touches. pic.twitter.com/mJ40bCDQJ2