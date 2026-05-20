Final Four Euroleague: Το ξενοδοχείο που θα καταλύσουν οι ομάδες και η Fan Zone στο Ζάππειο

Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four Euroleague. Το τετραήμερο 21-24/5/2026 η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπάει στο Telekom Center, το οποίο θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με την άφιξη των αποστολών των τεσσάρων ομάδων στο ξενοδοχείο “The Ilisian”, αρχίζουν και οι παράλληλες εκδηλώσεις για το φίλαθλο κοινό, στο Ζάππειο. Οι πύλες της Fan Zone και των παράλληλων εκδηλώσεων του Final Four της Εuroleague, ανοίγουν από αύριο, Πέμπτη (21/5/2026) και υποδέχονται τον κόσμο έως και την Κυριακή (24/5), ημέρα του τελικού για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2026.

Στη σχετική ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four EuroLeague Athens 2026 αναφέρεται: «Η Οργανωτική Επιτροπή του Final Four EuroLeague Athens προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία: μια ανοιχτή, δωρεάν Fan Zone στο Ζάππειο, αφιερωμένη στη δύναμη του αθλητισμού, τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση και το αυθεντικό fair play.

Μια γιορτή για όλους

Για μικρούς και μεγάλους

Μια γιορτή για όλους

Για μικρούς και μεγάλους

Για αθλητές και φιλάθλους

Για κάθε άνθρωπο – χωρίς καμία εξαίρεση

Η Fan Zone δεν είναι απλώς ένα παράλληλο event. Είναι μια ζωντανή πλατφόρμα αξιών:

⦁ Μπάσκετ χωρίς όρια

⦁ Συμμετοχή χωρίς εμπόδια

⦁ Σεβασμός χωρίς όρους

⦁ Ένταξη χωρίς αποκλεισμούς

Το μπάσκετ αλλιώς – Το μπάσκετ όπως πρέπει να είναι

Το πρόγραμμα των δράσεων μετατρέπει το Ζάππειο σε ένα γήπεδο ζωής και ισότητας, όπου:

⦁ Αθλητές με αμαξίδιο της ΟΣΕΚΑ αποδεικνύουν ότι η δύναμη δεν έχει περιορισμούς

⦁ Αθλητές Κωφών της ΕΟΑΚ αναδεικνύουν ότι η επικοινωνία στον αθλητισμό είναι παγκόσμια

⦁ Βετεράνοι και νέοι αγωνίζονται μαζί, γιατί το παιχνίδι δεν έχει ηλικία

⦁ Αγόρια και κορίτσια συνυπάρχουν, γιατί ο αθλητισμός δεν διαχωρίζει

⦁ Καλλιτεχνικές δράσεις και freestyle shows απογειώνουν την εμπειρία

Και ακόμα, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εμπλουτίζεται με Highlight στιγμές:

⦁ Το εντυπωσιακό freestyle show του Dudek

⦁ Η μοναδική παράσταση της Veronica Sgardeli με σύγχρονο ακροβατικό χορό σε αμαξίδιο

⦁ Η συγκινητική παρουσίαση του βιβλίου «Με λένε Άρια», της κόρης του βετεράνου διεθνή μπασκετμπολίστα, Δημήτρη Παπανικολάου

Αθλητισμός με κοινωνικό αποτύπωμα

Η Fan Zone γίνεται και χώρος προσφοράς:

⦁ Μέσα από τη δράση Replay, οι επισκέπτες μπορούν να προσφέρουν αθλητικά είδη σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης

⦁ Τα είδη θα διατεθούν στον ΚΥΑΔΑ του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη

Παράλληλα, όλοι καλούνται να αφήσουν το δικό τους μήνυμα στο Fair Play Whiteboard

⦁ Τι σημαίνει για εσένα το fair play;

⦁ Τι σημαίνει σεβασμός στον αθλητισμό και στη ζωή;

Η Αθήνα, η Αττική, δίνει το σύνθημα. Η Fan Zone και η Οργανωτική Επιτροπή του Euroleague Final Four 2026 στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Ο αθλητισμός ανήκει σε όλους. Η χαρά είναι δικαίωμα. Η συμμετοχή είναι ελευθερία.

Και όλα αυτά – χωρίς εισιτήριο!»

Το αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων οργανωτικής επιτροπής Final Four Athens 2026

Σάββατο 23/5 | 18:30 – 20:30

18:30 Αγώνας με αμαξίδιο | ΟΣΕΚΑ

18:42 Αγώνας Κωφών | ΕΟΑΚ

18:54 Χορευτικό – ακροβατικό

19:00 Αγώνας Βετεράνων ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ»

19:12 Αγώνας Μικτών | Αγοριών – Κοριτσιών

19:24 Show Dudek | Basketball Freestyle Performer

19:27 Αγώνας με αμαξίδιο | ΟΣΕΚΑ

20:00 Show Veronica Sgardeli | Contemporary Acrobatic Wheelchair Dance

20:03 Αγώνας Κωφών | ΕΟΑΚ

20:15 Αγώνας Βετεράνων ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ»

20:27 Χορευτικό – ακροβατικό

Κυριακή 24/5 | 12:30 – 14:30

10:00 – 10:45 Παρουσίαση Βιβλίου: «Με λένε Άρια»

12:30 Αγώνας Βετεράνων ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ»

12:42 Αγώνας Μεικτών | Αγοριών – Κοριτσιών

12:54 Χαιρετισμός – Φωτογραφίσεις – Απονομές Περιφερειάρχη

13:02 Αγώνας Κωφών | ΕΟΑΚ

13:14 Αγώνας Βετεράνων-Μικτών

13:26 Αγώνας Κωφών-Βετεράνων

13:38 Αγώνας Μικτών

13:50 Παρουσιαστής

13:54 Αγώνας Βετεράνων

14:06 Αγώνας Κωφών-Μικτών

14:18 Αγώνας Βετεράνων