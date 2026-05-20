ΠΑΟΚ: Προς Eurocup ο «δικέφαλος του Βορρά» τη νέα σεζόν

Η έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ έφερε μεγάλες αλλαγές στην ομάδα από την πρώτη κιόλας μέρα και αυτό θα συνεχιστεί με τον «δικέφαλο του Βορρά» να αγωνίζεται στο Eurocup την νέα σεζόν.

Ο στόχος της Euroleague θα έρθει σταδιακά στον ΠΑΟΚ, καθώς θα περάσει πρώτα από το μονοπάτι του Eurocup. Οι Θεσσαλονικείς θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν τη διοργάνωση για να καταφέρουν να πετύχουν το μεγάλο στόχο για τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η πρόσληψη του Τρινκιέρι προμήνυε την αλλαγή στη διοργάνωση που θα συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, με το Eurocup εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να ανοίγει τις πόρτες του.